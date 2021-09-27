Россия проведет масштабные учения с боевыми стрельбами в Крыму и на Кубани

Министерство обороны РФ анонсировало произведение военных учений в Крыму и Краснодарском крае.

Военные отработают наступление на территорию условного противника с помощью вертолетов.



Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на министерство обороны России.

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Россия проведет масштабные военные учения десантников недалеко от границ Украины – в Крыму и Краснодарском крае. В учения примут участие 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники.

В Крыму учения начнутся сегодня, 23 декабря и пройдут на боевом полигоне «Опук». Российские военные будут отрабатывать стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме этого во время учения военные отработают разминирование местности, сценарии нападения с воздуха, а также наступление на территорию условного противника с помощью вертолетов.

В Краснодарском крае учения начнутся 24 декабря и пройдут на полигоне Раевский. Там десантники будут отрабатывать разведывательные миссии на коротких дистанциях.

Анонсированные военные учения пройдут под руководством Андрея Сердюкова.

Как раньше сообщали Власти, на границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, крым, военные учения