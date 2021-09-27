Россия проведет масштабные учения с боевыми стрельбами в Крыму и на Кубани
Министерство обороны РФ анонсировало произведение военных учений в Крыму и Краснодарском крае.
Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на министерство обороны России.
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Россия проведет масштабные военные учения десантников недалеко от границ Украины – в Крыму и Краснодарском крае. В учения примут участие 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники.
В Крыму учения начнутся сегодня, 23 декабря и пройдут на боевом полигоне «Опук». Российские военные будут отрабатывать стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.
Кроме этого во время учения военные отработают разминирование местности, сценарии нападения с воздуха, а также наступление на территорию условного противника с помощью вертолетов.
В Краснодарском крае учения начнутся 24 декабря и пройдут на полигоне Раевский. Там десантники будут отрабатывать разведывательные миссии на коротких дистанциях.
Анонсированные военные учения пройдут под руководством Андрея Сердюкова.
Как раньше сообщали Власти, на границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения.