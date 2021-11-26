Верховный суд вызвал Зеленского по иску Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента Украины Владимира Зеленского по иску к нему пятого президента Петра Порошенко.

Порошенко потребовал обнародовать прослушку Медведчука



Соответствующую повестку опубликовал в Facebook адвокат Политика Игорь Головань.

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В иске от Зеленского требуется полностью обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями оккупированного Донбасса.

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу», – сказано в повестке.

Как сообщали Власти, пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

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Тэги: Владимир Зеленский, верховный суд, Петр Порошенко