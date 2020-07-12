Не могли поступить иначе: Путин назвал причину оккупации Крыма

Владимир Путин в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине “государственным переворотом”.

По словам Путина, на Майдане "людей убивали и сжигали"



Об этом заявил Путин сегодня на ежегодной пресс-конференции.

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Так, по его словам, причиной оккупации Крыма стал госпереворот, который якобы произошел в Украине в 2014 году.

«Мы работали со всеми правительствами с прозападной ориентацией. Спорили и работали. И были готовы дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову не приходили. Но в 2014 году произошел госпереворот», — заявил Путин.

По словам Путина, на Майдане «людей убивали и сжигали» даже несмотря на то, что Янукович согласился на условия протестующих.

«После этого возник Крым. Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять из под свою защиту. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — отметил Путин.

Как раньше сообщали Власти, Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, крым, пресс-конференция