Главная » Украина » Общество
14:10 23 Декабря 2021 15 Комментарии
Украина договорилась о безвизе с популярной для туризма страной
Кабинет министров на заседании 23 декабря одобрил соглашение с республикой Сейшельские острова о взаимной отмене виз.
Украина договорилась о безвизе с Сейшелами
Соответствующий документ выложил в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“Очередной безвиз! Украина и Сейшелы договорились о взаимной отмене визовых требований! Кабмин одобрил соответствующее соглашение”, – написал нардеп.
Он также уточнил , что без виз въехать и находиться в стране можно до 90 дней в течение 180 дней.
Как сообщали Власти, осенью Украина договорилась об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания с Перу.
Тэги: безвизовый режим, Сейшелы
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРУгрозы отмены безвиза для Украины нет, – СМИ
30.09.2021 18:00
ТОРВ Кабмине отреагировали на угрозу отмены безвиза
29.09.2021 19:00
ТОРВ ЕС подняли вопрос об отмене безвиза
29.09.2021 17:00