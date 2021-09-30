Украина договорилась о безвизе с популярной для туризма страной

Кабинет министров на заседании 23 декабря одобрил соглашение с республикой Сейшельские острова о взаимной отмене виз.

Украина договорилась о безвизе с Сейшелами



Соответствующий документ выложил в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Очередной безвиз! Украина и Сейшелы договорились о взаимной отмене визовых требований! Кабмин одобрил соответствующее соглашение”, – написал нардеп.

Он также уточнил , что без виз въехать и находиться в стране можно до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщали Власти, осенью Украина договорилась об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания с Перу.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: безвизовый режим, Сейшелы