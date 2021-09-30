НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:10 23 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Украина договорилась о безвизе с популярной для туризма страной

Кабинет министров на заседании 23 декабря одобрил соглашение с республикой Сейшельские острова о взаимной отмене виз.

Украина договорилась о безвизе с Сейшелами

Соответствующий документ выложил в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Очередной безвиз! Украина и Сейшелы договорились о взаимной отмене визовых требований! Кабмин одобрил соответствующее соглашение”, – написал нардеп.

Он также уточнил , что без виз въехать и находиться в стране можно до 90 дней в течение 180 дней.

Распоряжение Кабмина об одобрении безвиза

Распоряжение Кабмина об одобрении безвиза

Как сообщали Власти, осенью Украина договорилась об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания с Перу.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: безвизовый режим, Сейшелы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.09.2021 18:00
Угрозы отмены безвиза для Украины нет, – СМИ
ТОР
29.09.2021 19:00
В Кабмине отреагировали на угрозу отмены безвиза
ТОР
29.09.2021 17:00
В ЕС подняли вопрос об отмене безвиза
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com