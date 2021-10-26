Чудовищная волна коронавируса начинается в США, – ученый
Количество новых заболевших в декабре и январе в США может превысить соответствующие показатели годом ранее.
Об этом в Twitter заявил профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.
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“Мы зависим от нашей иммунной стены (вакцины и перенесенного COVID-19), чтобы защищаться от воздействия “Омикрона”. Сегодня более 2000 смертей были вызваны инфекцией “Дельты”.
В среду, 22 декабря, в США зарегистрировали самое большое с начала года заболевших коронавирусом – 243 619, умерло от болезни 2057 пациентов.
Соединенные Штаты остаются мировым лидером как по количеству новых заболевших за сутки, так и по количеству смертей.
Как сообщали Власти, новый штамм коронавируса “Омикрон” стал преобладающим в США и распространяется с молниеносной скоростью.