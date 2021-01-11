На Ривненщине микроавтобус въехал в грузовик, который пропускал поезд
В Ровенской области на железнодорожном переезде микроавтобус протаранил грузовик.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области. Авария произошла ночью, 23 декабря возле села Полки Варашского района.
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38-летний водитель микроавтобуса протаранил стоящий на железнодорожном переезде грузовик, который остановился там для того, чтобы пропустить поезд.
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадал водитель микроавтобуса. Его госпитализировали с переломом ноги.
Позже он объяснил свою невнимательность тем, что был уставшим и попросту не заметил остановившийся грузовик.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В рамках уголовного производства у водителей были взяты образцы крови на анализ.
Как раньше сообщали Власти, на Ивано-Франковщине поезд протаранил легковой автомобиль с людьми.