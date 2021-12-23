Дыра в 40 миллиардов. И.о. руководителя Налоговой службы Михаил Титарчук, реализуя теневые и противозаконные схемы, создает проблемы для выполнения Госбюджета-2021

В Государственном бюджете Украины к концу 2021 года может образоваться рекордный дефицит.

В Государственном бюджете Украины к концу 2021 года может образоваться рекордный дефицит. По мнению экспертов, яркий показатель финансовых проблем – количество неоплаченных счетов в Госказначействе. «В начале ноября таких счетов было на три с половиной миллиарда гривен, а сейчас, через месяц – на 12 миллиардов. Можно только гадать, насколько эта цифра увеличится к концу декабря. И при этом нам говорят о перевыполнении бюджета на 46 миллиардов гривен», – заявил эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский.

(https://hvylya.net/news/243161-v-upravlenii-byudzhetnymi-sredstvami-proizoshel-razval-ekonomist)

По его подсчетам, в декабре 2021 года доходы Госбюджета ожидаются в самом лучшем случае на уровне 90 млрд гривен при потребности в финансировании 220 млрд гривен. При этом за счет займов можно получить не более 70-80 млрд грн. Таким образом профинансировать расходные статьи на минимум 40 млрд гривен государство не сможет – без денег в первую очередь останутся незащищенные статьи, но при этом кризис неплатежей может затронуть также медицину и социальную сферу.

В этой ситуации власть уже готова идти на нарушение своих международных обязательств: недавно Министерство финансов решило нарушить меморандум с МВФ и до конца года потратить 1,4 млрд долларов – остаток «ковидных» заимствований, которые по условиям программы должны оставаться на счетах Минфина.

(https://ukranews.com/news/822654-marchenko-narushil-memorandum-s-mvf-poluchenie-2-2-mlrd-v-2022-godu-pod-ugrozoj-smi) Для нас это грозит срывом программы МВФ на 2022 год – со всеми вытекающими последствиями для экономики и финансовой системы государства.

Однако, как утверждают аналитики, дефицит бюджета может быть гораздо больше оговоренных здесь 40 млрд гривен – вследствие неудовлетворительной работы Государственной налоговой службы. Налоговая, возглавляемая «лояльным непрофессионалом» Михаилом Титарчуком, не сможет собрать запланированный объем средств, который в Госбюджете-2021 увеличен на 145 млрд грн. Например, только доходы от ввозного НДС по итогам года составят 242 млрд грн при плановых 303,8 млрд грн.

(https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/15/665094/)

В этой ситуации Налоговая служба под руководством Михаила Титарчука решила повторить опыт «донецкой команды» времен Виктора Януковича и начала сбор налогов авансом. Закладывая тем самым мину под Госбюджет 2022 года – в следующем году денег у бизнеса уже не останется, а также создавая репутационные скандалы, портящие инвестиционный имидж страны. Один из самых ярких случаев – группе медкомпаний с иностранным капиталом «Синево Украина» «донасчитали» налогов на 1,1 млрд гривен!

Компания вынесла скандал в публичную плоскость – в итоге урегулированием занялся лично глава комитета ВР по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев, заявивший, что в этом случае произошла декоммуникация. «Декоммуникация, надо понимать, – это когда налоговики сказали занести кому надо, а бизнесмены отказались, – прокомментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса. – Но при этом никто из работников налоговой не был наказан, значит, они считают, что поступают правильно. Крупным бизнесменам в нашей стране выживать легче, а представьте, сколько представителей мелкого бизнеса, не имеющих защиты от произвола налоговиков, таки вынуждены «договариваться».

Не понес взыскания и лично и.о. руководителя Михаил Титарчук, который всего лишь взял дело с «Синево» «под личный контроль». Более того, сейчас господин Титарчук расширяет свою деятельность по «работе» с крупными налогоплательщиками – 17 декабря он подписал указ об их распределении между межрегиональными отделениями Налоговой.

(Telegram: Contact @DonUkraine)

Таким образом и.о. глава Налоговой службы берет под свой личный контроль все структуры, потенциально получить у них деньги. Если в западном и северном регионе это в первую очередь облэнерго, газсбыты, водоканалы, ТЭЦы, строительные компании, самые известные предприятия – например, Ужгородский коньячный завод, «Николаевцемент» и Глобинский мясокомбинат, то в южном – порты, агрофирмы, включая «Нибулон», который первым в стране организовал систему речной логистики, производитель кетчупов «Чумак», винные заводы. На востоке страны внимание Титарчука обратили на себя шахты, обогатительные комбинаты, Никопольский завод ферросплавов, предприятия оборонки, металлобработки, в том числе группа «Интерпайп» Виктора Пинчука, а в центре – киевский метрополитен, ГП «Антотов», «Нефтегаз Украины» и крупные коммерческие банки.

Особенность этого документа – организация денежных потоков, как официальных, для нужд бюджета, так и «черных», выполняя негласное указание для передачи кураторам Михаила Титарчука неофициального взноса в размере 10 млн гривен, о чем сообщают украинские СМИ. «Выполнять эти две задачи одновременно у господина Титарчука не получается – Налоговая не может выполнить план, а главный лоббист назначения Михаила Титарчука первый вице-премьер министр Украины Юлия Свириденко вынуждена оправдываться за это назначение, которое не приносит вышестоящим товарищам ожидаемой прибыли», – объясняет коррупционную вертикаль сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В итоге, по его словам, страдает не только Госбюджет, оказавшись перед угрозой рекордного невыполнения, но и весь экономический блок Кабинета министров, который курирует госпожа Свириденко. «Сегодня перед страной остро стоит проблема энергоснабжения, – продолжает эксперт. – Власть ею не занимается или делает это с большими ошибками. Что, в принципе, не удивительно, ведь экономическому блоку правительства сегодня приходится в авральном порядке затыкать бюджетные дырки. И при этом пытаться генерировать теневые потоки, необходимость в которых для власти резко возрастает в момент политической нестабильности. Другими словами, деньги в нашей стране не успевают за аппетитами чиновников – а при тотальном непрофессионализме госаппарата эта проблема становится угрожающей для страны».