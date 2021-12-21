Маск раскритиковал метавселенную Цукерберга

Илон Маск высмеял идеи Цукерберга и негативно высказался о метавселенной от Facebook.

Илон Маск также считает, что человечество еще не готово для подобных сервисов



Об этом сообщает «Business insider».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Создатель всем известных компаний «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск высмеял метавселенную Марка Цукерберга. Маск сильно сомневается в том, что метавселенная в принципе необходима людям, а также в том, что пользователи захотят «повесить телевизор себе на нос».

«Я не уверен, что куплюсь на всю эту метавселенную. Хотя люди много говорят об этом – Web3″, — заявил Маск.

Илон Маск считает, что способ взаимодействия с сервисом будет вызывать много неудобств, так как для использования метавселенной пользователям придется не только обзавестись гарнитурой виртуальной реальности, но и носить ее на себе продолжительное время. По мнению Маска, это может быть вредно для зрения.

«Становится неудобно весь день держать эту штуку привязанной к голове», — отметил Маск.

Илон Маск также считает, что человечество еще не готово для подобных сервисов, однако допускает, что его мнение может быть ошибочным. Подобно тому, как в начале 90-х люди отрицали развитие интернета.

«Есть некоторая опасность, что все действительно так. Но пока я не могу представить себе убедительную ситуацию с метавселенной. Я не понимаю этого. Возможно, в будущем смогу, но пока не понимаю», — заключил Маск.

Как раньше сообщали Власти, Facebook уже создает виртуальный мир, где люди будут жить и общаться.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Илон Маск, метавселенная