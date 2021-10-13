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20:08 23 Декабря 2021 Просмотров 429   КомментариевКомментарии

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

Израильские ученые обнаружили обломки старинных кораблей, затонувших у берегов Кесарии, а вместе с ними – сокровища.

В море были найдены сотни серебряных и бронзовых монет.

Об этом сообщается на странице в Facebook Управления древностей Израиля.

Археологи исследовали дно Средиземного моря рядом с древним городом Кесарией.

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Они обнаружили следы двух кораблей, затонувших в разное время, но практически в одном месте. Первый пошел ко дну примерно 1700 лет назад, во эпоху Древнего Рима, второй – около 600 лет назад, во время правления султанов-мамлюков.

Находка была сделана на глубине всего 4 метра. Скорее всего, корабли встали на якорь у входа в порт и были застигнуты бурей.

Археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых монет, многочисленные бронзовые колокольчики, предназначенные, в том числе, для отпугивания злых духов, керамические сосуды.

Но самой выдающейся находкой считает золотой перстень с камнем зеленого цвета, на котором выгравирована фигурка пастуха с ягненком на своих плечах. Подобные изображения находили в христианских катакомбах Рима. Очевидно, обладатель кольца был христианином. Не случайно кольцо было обнаружено возле Кесарии, ставшей одним из первых центров христианства.

«Добрый пастырь» - одно из самых ранних символических наименований Иисуса.

Ранее Власти писали, что в Израиле археологи откопали христианскую церковь, которой полторы тысячи лет.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Израиль, сокровища, археология, корабли
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