У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

Израильские ученые обнаружили обломки старинных кораблей, затонувших у берегов Кесарии, а вместе с ними – сокровища.

В море были найдены сотни серебряных и бронзовых монет.



Об этом сообщается на странице в Facebook Управления древностей Израиля.

Археологи исследовали дно Средиземного моря рядом с древним городом Кесарией.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Они обнаружили следы двух кораблей, затонувших в разное время, но практически в одном месте. Первый пошел ко дну примерно 1700 лет назад, во эпоху Древнего Рима, второй – около 600 лет назад, во время правления султанов-мамлюков.

Находка была сделана на глубине всего 4 метра. Скорее всего, корабли встали на якорь у входа в порт и были застигнуты бурей.

Археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых монет, многочисленные бронзовые колокольчики, предназначенные, в том числе, для отпугивания злых духов, керамические сосуды.

Но самой выдающейся находкой считает золотой перстень с камнем зеленого цвета, на котором выгравирована фигурка пастуха с ягненком на своих плечах. Подобные изображения находили в христианских катакомбах Рима. Очевидно, обладатель кольца был христианином. Не случайно кольцо было обнаружено возле Кесарии, ставшей одним из первых центров христианства.

Ранее Власти писали, что в Израиле археологи откопали христианскую церковь, которой полторы тысячи лет.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Израиль, сокровища, археология, корабли