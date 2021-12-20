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08:23 24 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Искала даже военная контрразведка: на Центральном вокзале Киева таки ставят елку

Пока прокуратура открывала уголовное производство, а неравнодушные граждане просто негодовали из-за отсутствия новогодней елки на Центральном вокзале Киева, она таки нашлась.

Пропавшую елку нашли после скандала

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзалізниця”. Согласно заключенным договорам, елку должны были установить еще 17 декабря.

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“Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее обнаружили. То есть “зрада” отменяется. Вы можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro”, – сказано в сообщении.

Также там отметили, что новогоднее дерево обошлось не в 5 млн грн, как ранее сообщалось, а всего в 600 тыс. грн.

“На Южном вокзале елка была установлена ​​еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала”, – напомнили в “Укрзалізниця”.

Компания пообещала зажечь елку на Центральном вокзале 24 декабря, в канун Рождества.

Елка на вокзале обошлась в 600 тыс грн

Елка на вокзале обошлась в 600 тыс грн

“Итак ждем всех, кто пристально следит за жизнью УЗ, 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале вам будут играть ведущие музыкальные коллективы — в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение”, – сказано в сообщении.

Елку пообещали зажечь 24 декабрям

Елку пообещали зажечь 24 декабря

Как сообщали Власти, в Киеве открыли уголовное производство по делу о хищение средств при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Новый год, Укрзалізниця
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