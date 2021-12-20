Искала даже военная контрразведка: на Центральном вокзале Киева таки ставят елку
Пока прокуратура открывала уголовное производство, а неравнодушные граждане просто негодовали из-за отсутствия новогодней елки на Центральном вокзале Киева, она таки нашлась.
Об этом сообщила пресс-служба “Укрзалізниця”. Согласно заключенным договорам, елку должны были установить еще 17 декабря.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее обнаружили. То есть “зрада” отменяется. Вы можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro”, – сказано в сообщении.
Также там отметили, что новогоднее дерево обошлось не в 5 млн грн, как ранее сообщалось, а всего в 600 тыс. грн.
“На Южном вокзале елка была установлена еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала”, – напомнили в “Укрзалізниця”.
Компания пообещала зажечь елку на Центральном вокзале 24 декабря, в канун Рождества.
“Итак ждем всех, кто пристально следит за жизнью УЗ, 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале вам будут играть ведущие музыкальные коллективы — в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение”, – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, в Киеве открыли уголовное производство по делу о хищение средств при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала.