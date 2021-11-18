США и Япония готовят план на случай чрезвычайной ситуации на Тайване

Вооруженные силы США и Японии разрабатывают план совместный действий на случай обострения отношений Китая и Тайваня.

Адмирал Джон Акилино беседует с премьер-министром Японии Фумио Кисида.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

Китай заявляет, что демократический Тайвань является его «священной» территорией, и в последние два года усилил военное и дипломатическое давление. Поэтому Вооруженные силы Японии и США готовят план совместной операции на случай возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, отмечает Reuters.

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Согласно плану, корпус морской пехоты США создаст временные базы на японских островах Нансей и разместит там войска. Японские военные будут оказывать им материально-техническую поддержку, поставлять боеприпасы и топливо.

Как ожидается, соглашение об официальном начале разработки плана будет заключено на совместной встрече министров иностранных дел и министров обороны США и Японии в начале следующего года.

Ранее Власти писали, что США отправили Тайваню 64 модернизированных истребителя F-16 для противостояния Китаю.

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Тэги: США, Япония, Китай и Тайвань