США и Япония готовят план на случай чрезвычайной ситуации на Тайване
Вооруженные силы США и Японии разрабатывают план совместный действий на случай обострения отношений Китая и Тайваня.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.
Китай заявляет, что демократический Тайвань является его «священной» территорией, и в последние два года усилил военное и дипломатическое давление. Поэтому Вооруженные силы Японии и США готовят план совместной операции на случай возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, отмечает Reuters.
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Согласно плану, корпус морской пехоты США создаст временные базы на японских островах Нансей и разместит там войска. Японские военные будут оказывать им материально-техническую поддержку, поставлять боеприпасы и топливо.
Как ожидается, соглашение об официальном начале разработки плана будет заключено на совместной встрече министров иностранных дел и министров обороны США и Японии в начале следующего года.
Ранее Власти писали, что США отправили Тайваню 64 модернизированных истребителя F-16 для противостояния Китаю.