В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали
В столице горел многоэтажный жилой дом, жильцов пришлось эвакуировать.
Об этом сообщает ГСЧС Киева.
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Глубокой ночью, 24 декабря в киевское управление ГСЧС поступил вызов о возгорании в одном многоквартирных домов на ул. Оноре Де Бальзака в Деснянском районе столицы.
Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло на 17 этаже 18-этажного дома, а в горящей квартире хозяева отсутствуют.
В процессе пожаротушения пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир. Всего число эвакуированных составило 9 человек.
В результате пожара в квартире огнем были уничтожены личные вещи, мебель, бытовая техника, оконные рамы.
Жертвы и пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.
Как раньше сообщали Власти, в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание.