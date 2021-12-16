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13:04 24 Декабря 2021 Просмотров 358   КомментариевКомментарии

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали

В столице горел многоэтажный жилой дом, жильцов пришлось эвакуировать.

Возгорание произошло в квартире на 17 этаже

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

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Глубокой ночью, 24 декабря в киевское управление ГСЧС поступил вызов о возгорании в одном многоквартирных домов на ул. Оноре Де Бальзака в Деснянском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло на 17 этаже 18-этажного дома, а в горящей квартире хозяева отсутствуют.

В процессе пожаротушения пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир. Всего число эвакуированных составило 9 человек.

Эвакуация жильцов

В результате пожара в квартире огнем были уничтожены личные вещи, мебель, бытовая техника, оконные рамы.

Жертвы и пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС

Как раньше сообщали Власти, в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, пожар, эвакуация
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