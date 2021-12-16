В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали

В столице горел многоэтажный жилой дом, жильцов пришлось эвакуировать.

Возгорание произошло в квартире на 17 этаже



Об этом сообщает ГСЧС Киева.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Глубокой ночью, 24 декабря в киевское управление ГСЧС поступил вызов о возгорании в одном многоквартирных домов на ул. Оноре Де Бальзака в Деснянском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло на 17 этаже 18-этажного дома, а в горящей квартире хозяева отсутствуют.

В процессе пожаротушения пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир. Всего число эвакуированных составило 9 человек.

В результате пожара в квартире огнем были уничтожены личные вещи, мебель, бытовая техника, оконные рамы.

Жертвы и пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.

Как раньше сообщали Власти, в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, пожар, эвакуация