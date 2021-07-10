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Главная » Украина » Наука и Техника
14:23 24 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Одессу прибыл новейший французский боевой фрегат

В морской вокзал одесского порта прибыл корабль ВМС Французской Республики «Auvergne».

Прибытие

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

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В пятницу, 24 декабря в Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики «Auvergne». Он пришвартовался к одному из портов морского вокзала одесского порта.

Прибытие «Auvergne» в Одессу – первое мероприятие фрегата в морских водах Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.

«Auvergne» D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года, а его длина составляет 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров.

Фрегат несет на борту самое современное радиоэлектронное оборудование.

Военное судно также оборудовано:

Артиллерийским вооружением — 76-мм скорострельная пушка ОТО Мелара и три 20-мм пушки с системой дистанционного управления «Нарвал», а также торпедами MU90.

Ракетным вооружением — восемь противокорабельных «Экзосет» блок-3; 16 зенитных ракет вертикального старта Астер-15 и 16 пусковых установок для ударных ракет большого радиуса действия (более 1000 км) типа Storm Shadow.

Авиационное вооружение — вертолет NH90.

Как раньше сообщали Власти, военный корабль флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного в Средиземное море.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Франция, Одесса, корабль, фрегат, ВМС
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