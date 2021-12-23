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15:00 24 Декабря 2021 Просмотров 807   КомментариевКомментарии

В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

В Украине могут усилить карантинные ограничения из-за распространения штамма коронавируса “Омикрон”.

Карантинные ограничения могут пересмотреть в январе

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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«Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин об усилении маскового режима, об обработке рук «, — сказал Кузин.

По его словам Минздрав будет мониторить, какие меры по предотвращению распространения инфекции окажутся наиболее эффективными.

Также санврач добавил, что основное внимание медиков будет сосредоточено на выявлении новых случаев «Омикрона» и их максимальное обследование.

«Но пересмотр возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма», – подчеркнул Кузин.

Как сообщали Власти, в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики спрогнозировали, что штамм коронавируса “Омикрон” накроет Украину в январе 2022 года, новая вспышка будет масштабнее, чем в случае с “Дельтой”.

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Тэги: карантин, covid-19, Омикрон
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