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15:12 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Алла Барановская встала на защиту всех украинок

Алла Барановская, бизнесвумен, супруга народного депутата Николая Тищенко, возмутилась исковерканным и стереотипным изображением украинок в сериале «Эмили в Париже».

Алла Барановская, бизнесвумен, супруга народного депутата Николая Тищенко, возмутилась исковерканным и стереотипным изображением украинок в сериале «Эмили в Париже».

«Украинские женщины – повод для гордости, а не насмешек! Они успешны, талантливы, их имена звучат в мире моды, они представляют свои коллекции в Париже и Нью-Йорке. Я знаю сотни украинок, которыми горжусь. Это стильные, образованные и самостоятельные личности! В 2021 году, в эпоху толерантности по национальному, языковому и религиозному признакам, в век мирового и национального единства, изображать украинскую женщину таким образом – это просто аморально», – возмутилась Алла Барановская.

Барановская

Создатели сериала должны принести свои извинения всем украинским девушкам, которые давала миллионы присмотры сериалу, считает бизнесвумен.

Её поддержали украинки и начался мощный флешмоб. Вся общественность возмутилась и потребовала извинений от создателей сериала.

Барановская

Аллу поддержали в сети и на страничку сериала обрушился бум комментариев:

«Сериал построен на стереотипах, мне кажется, ход был именно в том, чтобы внедрить ещё один стереотип. С какой стороны не посмотри – просто набор клише, но картинка красивая».

«Я думала, что хуже этот сериал уже быть не может. Но создатели постарались и смогли убедить меня в обратном»

«Круто, що так перейнялись всі цією темою і підтримали ідею розказати світу про викревлене бачення українки в світі»

«Вчора дивилась цю серію, правда неприємно. А ім’я, Петра! Прям всіх українок так звуть :(

«Я была в Париже,и все совсем наоборот-Наши девочки стильные красотки в отличии от самих Парижанок!!!»

Напомним, недавно Алла Барановская обсудила ряд вопросов с супругой посла Объединенных Арабских Эмиратов Салема Ахмеда Аль-Кааби. В частности, были затронуты вопросы сотрудничества, культурного обмена, взаимоотношений Украины и ОАЭ.

Тэги: Алла Барановская
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