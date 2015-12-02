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00:43 25 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кошка, пропавшая 9 лет назад, вернулась к хозяйке под Рождество

Кошка по кличке Марли потерялась в 2012 году во время прогулки. Ее владелица развесила объявления о пропаже в отчаянной попытке найти домашнего питомца, но…

Марли в следующем месяце исполнится 20 лет.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

В воскресенье, 19 декабря, спустя девять лет, хозяйке позвонили из благотворительной организации по спасению кошек PawPurrs Halfway House, которая находится в пригороде Манчестера (Великобритания), и сказали, что кошка у них.

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Некий мужчина заметил, что кошка бродила по окрестностям в течение трех месяцев, и решил принести ее в PawPurrs Halfway House.

Владелица заведения Кэти Хейс осмотрела кошку, нашла у нее  микрочип с данными ее хозяйки и позвонила по указанному там номеру телефона.

Женщина, услышав новость о найденной кошке, была потрясена, поскольку считала ее давно мертвой. Марли в следующем месяце исполнится 20 лет – для кошки это почтенный возраст.

Кэти Хейс тоже была удивлена, узнав, в каком году пропала кошка.

«Я не могла поверить в это. Не знаю, кто был шокирован больше, она или я, – рассказала она. – Я просто не могу поверить, что никто за девять лет не подумал проверить ее чип. Боже, где она была все это время?»

Марли вернулась домой как раз к Рождеству.

«Я просто надеюсь, что она проживет подольше, чтобы снова оценить домашний комфорт – ведь это такое рождественское чудо!» – говорит Кэти Хейс.

Ранее Власти писали, что зоологи составили словарь для понимания «языка» котов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, Рождество, кошка
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