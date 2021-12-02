Финн взорвал свою Tesla с чучелом Илона Маска: что его разозлило

26-летний житель города Ювяскюля, Финляндия, Туомас Катайнен взорвал свой автомобиль Tesla Model S 2012 года выпуска после того, как аккумулятор у нее вышел из строя.

Машину взорвали с помощью 30 кг взрывчатки.



Об этом сообщает Daily Mail.

«Автомобиль стоял около месяца в мастерской дилера Tesla, мне позвонили и сказали, что они ничего не могут сделать, единственный вариант – заменить весь аккумулятор», – рассказал владелец автомобиля.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, за ремонт ему пришлось бы заплатить не менее 20000 евро. Кроме того, им необходимо будет запрашивать разрешения у Tesla на эксплуатацию авто после ремонта.

«Поэтому я сказал им, что собираюсь взорвать машину,» – добавил он.

Катайнен не стал ремонтировать свою Model S. Он связался с блогером YouTube-канала Pommijätkät и предложил ему взорвать машину.

Ее вывезли в карьер, обвесили 30 кг динамита, посадили на водительское сиденье чучело Илона Маска и взорвали.

Туомас с гордостью сказал, что он никогда не испытывал такого удовольствия за рулем Tesla, как при ее взрыве.

Стоимость Tesla теперь начинается от 100000 долларов США, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что в Париже отказались от такси Tesla после инцидента с погибшим и 20 пострадавшими.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Финляндия, Tesla, Илон Маск