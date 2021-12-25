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17:45 25 Декабря 2021 25 Комментарии
Через Украину в Россию пытались провезти поддельные украинские паспорта
В автобусе из Молдовы обнаружили сумку с партией поддельных документов.
Документы изъяли и отправили на экспертизу
Об этом сообщает пограничная служба Украины.
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Сотрудники одесской таможни в пункте пропуска Староказачье обнаружили партию поддельных документов в автобусе прибывшем из Молдовы.
В посылке, которая предназначалась россиянину проживающему в РФ находилось:
- 6 паспортов граждан Украины;
- 6 водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании;
- 11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии.
Все найденные документы визуально походили на поддельные. Их изъяли и отправили на экспертизу.
По словам водителя автобус, в котором были найдены посылки, он не знал о содержащихся в них документах.
Как раньше сообщали Власти, в Украине впервые дали реальный срок за подделку COVID-сертификата.
Тэги: Молдова, автобус, документы, пограничники, подделкаъ
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