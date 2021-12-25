Через Украину в Россию пытались провезти поддельные украинские паспорта

В автобусе из Молдовы обнаружили сумку с партией поддельных документов.

Документы изъяли и отправили на экспертизу



Об этом сообщает пограничная служба Украины.

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Сотрудники одесской таможни в пункте пропуска Староказачье обнаружили партию поддельных документов в автобусе прибывшем из Молдовы.

В посылке, которая предназначалась россиянину проживающему в РФ находилось:

6 паспортов граждан Украины;

6 водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании;

11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии.

Все найденные документы визуально походили на поддельные. Их изъяли и отправили на экспертизу.

По словам водителя автобус, в котором были найдены посылки, он не знал о содержащихся в них документах.

Как раньше сообщали Власти, в Украине впервые дали реальный срок за подделку COVID-сертификата.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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