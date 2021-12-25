В Николаеве легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком: двое погибших
В результате лобового столкновения с грузовиком погибло два человека и еще один пострадал.
Об этом сообщает ГСЧС.
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Поздно вечером в пятницу, 24 декабря в Николаеве на улице Херсонское Шоссе произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Mazda» на скорости протаранил грузовик «MAN».
В результате столкновения водитель и пассажир «Mazda» погибли на месте происшествия. Еще один пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местную больницу.
Чтобы достать погибших и пострадавшего из покореженного авто спасателям пришлось применять специальные инструменты.
Водитель грузовика не пострадал.
В полиции открыли уголовное дело по факту смертельного ДТП. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.
Как раньше сообщали Власти, в Харьковской области произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек.