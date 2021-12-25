В Николаеве легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком: двое погибших

В результате лобового столкновения с грузовиком погибло два человека и еще один пострадал.

Чтобы достать погибших и пострадавшего из покореженного авто спасателям пришлось применять специальные инструменты



Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Поздно вечером в пятницу, 24 декабря в Николаеве на улице Херсонское Шоссе произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Mazda» на скорости протаранил грузовик «MAN».

В результате столкновения водитель и пассажир «Mazda» погибли на месте происшествия. Еще один пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местную больницу.

Чтобы достать погибших и пострадавшего из покореженного авто спасателям пришлось применять специальные инструменты.

Водитель грузовика не пострадал.

В полиции открыли уголовное дело по факту смертельного ДТП. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.

Как раньше сообщали Власти, в Харьковской области произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек.