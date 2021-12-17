В Китае новая вспышка COVID-19
В Китае зафиксировали самое большое количество инфицированных коронавирусом с конца лета.
Об этом сообщает местное издание «kwongwah».
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Так, за прошлые сутки в Китае было зафиксировано 164 новых заболеваний COVID-19. Это самое большое количество заболевших с августа 2021 года.
Отмечается, что почти половина случаев заболевания были зарегистрированы у прибывших из-за границы.
«Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 – бессимптомные пациенты», — сообщает местное издание.
На данный момент в больницах Китая лечение от коронавируса проходят 1881 пациентов.
С начала пандемии в КНР заболели COVID-19 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных). Скончалось от коронавируса 4646 заболевших.
Как раньше сообщали Власти, китайские ученые считают, что коронавирус попал в Китай из США и ЕС.