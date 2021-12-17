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18:22 25 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае новая вспышка COVID-19

В Китае зафиксировали самое большое количество инфицированных коронавирусом с конца лета.

На данный момент в больницах Китая лечение от коронавируса проходят 1881 пациентов.

Об этом сообщает местное издание «kwongwah».

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Так, за прошлые сутки в Китае было зафиксировано 164 новых заболеваний COVID-19. Это самое большое количество заболевших с августа 2021 года.

Отмечается, что почти половина случаев заболевания были зарегистрированы у прибывших из-за границы.

«Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 – бессимптомные пациенты», — сообщает местное издание.

На данный момент в больницах Китая лечение от коронавируса проходят 1881 пациентов.

С начала пандемии в КНР заболели COVID-19 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных). Скончалось от коронавируса 4646 заболевших.

Как раньше сообщали Власти, китайские ученые считают, что коронавирус попал в Китай из США и ЕС.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Китай, коронавирус
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