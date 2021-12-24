Италия бьет рекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом

В Италии два дня подряд фиксируется рекордное количество заболевших COVID-19.

За сутки от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в Италии погиб 141 пациент



Об этом сообщает местное издание «ANSA».

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Так, за минувшие сутки в Италии коронавирус обнаружили у 50 599 человек. Днем ранее число заболевших составило 44 595, что также было максимумом с начала пандемии.

За сутки от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в Италии погиб 141 пациент.

В связи с критическим ростом заболевших, правительство Италии продолжает ужесточать карантинные ограничения.

Так например, итальянские власти вновь обязали носить маски посетителей кинотеатров, театров, спортзалов, спортивных мероприятий и пассажиров общественного транспорта.

Стоит отметить, что в Италии требуют носить не обычные медицинские маски, а маски типа FFP2. Такие маски закрывают нос, рот и подбородок и могут иметь клапаны вдоха и выдоха фильтруемого воздуха. Они также значительно дороже обычных медицинских масок.

Как раньше сообщали Власти, правительство Италии запретило все публичные празднования Нового года, поскольку количество ежедневных случаев заражения коронавирусом достигло рекордного уровня.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Италия, карантин, коронавирус