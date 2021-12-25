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22:56 25 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Рыба с руками опять появилась у берегов Тасмании

Ее особенность в необычной форме плавников — они похожи на руки и на этих «руках» она буквально ходит по дну.

В последний раз эту рыбу видели в 1999 году.

Австралийским ученым впервые за 22 года удалось увидеть крайне редкую розовую  рыбу с руками  Brachiopsilus, сообщает ВВС.

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Последний раз эту рыбу видели в живой природе в 1999 году у побережья Тасмании, тогда ее заметил один из ныряльщиков. Всего в истории отмечено четыре случая наблюдения за такими морскими животными.

Ученые считают этот вид семейства брахионихтиевых на грани вымирания и его включили в соответствующий список. Однако теперь появились надежда, что эти рыбы все еще есть в живой природе.

Кадры с розовой рыбой, которая ходит на «руках», зафиксировала камера с приманкой, которую ученые установили на дне океана у побережья Тасмании в феврале этого года. Исследования велись в морском Заповеднике содружества на переломе Тасмана – он расположен на огромной территории размером с Швейцарию и известен богатым разнообразием морских животных, которые в том числе обитают на глубине до 4 тыс. метров – благодаря разлому в земной коре.

Оказалось, что представитель семейства брахионихтиевые живет на большей глубине, чем считалось ранее. Ученые были уверены, что такие рыбы обитают только на мелководье в бухтах, однако камера зафиксировала «ходячую рыбу» на глубине 150 метров.

«Это потрясающее открытие, которое дает надежду на дальнейшее выживание розовой рыбы с руками. Теперь стало ясно, что их среда обитания и распространенность шире, чем считалось ранее», – говорит автор исследования профессор Невил Барретт из Университета Тасмании.

Розовая рыба с руками – один из 14 видов семейства брахионихтиевых, которые живут только около побережья Австралийского континента.

Ранее Власти писали, что пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
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