Кровавая бойня в Мьянме: убили и сожгли десятки людей, среди которых женщины и дети

В Мьянме правительственные войска окружили деревню в штате Кая, расстреляли более 30 жителей, среди которых женщины и дети, а затем сожгли их тела.

Перед расстрелом людей связали



Об этом собщило AP. Предполагаемые фотографии последствий резни в канун Рождества в восточной части деревни Мо Со, где беженцы укрывались от армейского наступления, распространились в социальных сетях страны и подняли волну возмущения против военных, пришедших к власти в феврале.

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На снимках запечатлены обугленные тела более 30 человек в трех сгоревших автомобилях.

По словам очевидцев, жертвы бежали в пятницу от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы возле деревни Кой Нган, которая находится рядом с Мо Со. Люди направлялись в лагеря беженцев в западной части.

Организация «Спасение детей» сообщила, что двое ее сотрудников, которые ехали домой на каникулы после проведения гуманитарных работ в соседнем поселке, были «вовлечены в инцидент и сейчас числятся пропавшими без вести».

«У нас есть подтверждение, что их частный автомобиль был атакован и сгорел», – добавили в заявлении группы.

Правительство не прокомментировало обвинения, но в сообщении в государственной ежедневной газете Myanma Alinn в субботу говорилось, что боевые действия возле Мо Со вспыхнули в пятницу, когда члены этнических партизанских сил, известных как Национальная прогрессивная партия Каренни, ехали на «подозрительных» машинах и атаковали силы безопасности.

Свидетель, беседовавший с AP, рассказал, что останки были сожжены до неузнаваемости, кроме того, была обнаружена детская и женская одежда вместе с медикаментами и продуктами питания.

«Перед поджогом тела были связаны веревками», – сказал свидетель.

«Это ужасное преступление и самый ужасный инцидент на Рождество. Мы решительно осуждаем эту бойню как преступление против человечности », – сказал Баньяр Кхун Аунг, директор Каренниской правозащитной группы.



Как сообщали Власти, в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. К руководству страной пришел главнокомандующий Мин Аун Хлаина. Военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.

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