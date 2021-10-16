НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:30 26 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Кровавая бойня в Мьянме: убили и сожгли десятки людей, среди которых женщины и дети

В Мьянме правительственные войска окружили деревню в штате Кая, расстреляли более 30 жителей, среди которых женщины и дети, а затем сожгли их тела.

Перед расстрелом людей связали

Об этом собщило AP. Предполагаемые фотографии последствий резни в канун Рождества в восточной части деревни Мо Со, где беженцы укрывались от армейского наступления, распространились в социальных сетях страны и подняли волну возмущения против военных, пришедших к власти в феврале.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На снимках запечатлены обугленные тела более 30 человек в трех сгоревших автомобилях.

По словам очевидцев,  жертвы бежали в пятницу от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы возле деревни Кой Нган, которая находится рядом с Мо Со. Люди направлялись в лагеря беженцев в западной части.

Организация «Спасение детей» сообщила, что двое ее сотрудников, которые ехали домой на каникулы после проведения гуманитарных работ в соседнем поселке, были «вовлечены в инцидент и сейчас числятся пропавшими без вести».

«У нас есть подтверждение, что их частный автомобиль был атакован и сгорел», – добавили в заявлении группы.

Правительство не прокомментировало обвинения, но в сообщении в государственной ежедневной газете Myanma Alinn в субботу говорилось, что боевые действия возле Мо Со вспыхнули в пятницу, когда члены этнических партизанских сил, известных как Национальная прогрессивная партия Каренни, ехали на «подозрительных» машинах и атаковали силы безопасности.

Свидетель, беседовавший с AP, рассказал, что останки были сожжены до неузнаваемости, кроме того, была обнаружена детская и женская одежда вместе с медикаментами и продуктами питания.

«Перед поджогом тела были связаны веревками», – сказал свидетель.

«Это ужасное преступление и самый ужасный инцидент на Рождество. Мы решительно осуждаем эту бойню как преступление против человечности », – сказал Баньяр Кхун Аунг, директор Каренниской правозащитной группы.


Как сообщали Власти, в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. К руководству страной пришел главнокомандующий Мин Аун Хлаина. Военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Мьянма
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.10.2021 18:10
Военную хунту Мьянмы не пригласили на саммит АСЕАН
ТОР
11.06.2021 00:48
Военная хунта обвинила бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи в коррупции
ТОР
30.03.2021 09:13
В Мьянме протестующие устроили «мусорный бунт»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
NASA отправило в космос самый большой телескоп

10:25 Мир

В Китае новая вспышка COVID-19

18:22 Мир

В Николаеве легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком: двое погибших

16:30 0

В США обнаружили череп гигантской рептилии, который меняет представление об эволюции

02:32 Мир

Требуется работник: на британский остров ищут короля, который будет и барменом

23:04 Мир

Как стать на воинский учет женщине и что для этого нужно: пошаговая инструкция

16:57 Украина

В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

15:00 Украина

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

14:32 Украина

Предпринимателям в селах разрешили работать без РРО: есть условия

14:02 Украина

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали

13:04 Украина

В Полтаве арестовали трех женщин, продававших в Telegram свои интимные фото

12:25 Украина

Новости | NetGameSlots.com