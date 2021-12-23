На воинский учет поставят беременных и женщин с малолетними детьми – Минобороны

Изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», вступившие в силу в этом году, касаются также беременных и женщин с маленькими детьми.

Беременность - не повод "откосить" от службы



Об этом сказано в Facebook Главного управления разведки Минобороны. В ведомстве сделали пояснения относительно изменений в воинском учете женщин.

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«Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет», – говорится в сообщении.

Как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Минобороны сообщили, что работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца 2022 года.

«До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете», – сказано в сообщении.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что на украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем же за уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы.

Как сообщали Власти, Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.

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