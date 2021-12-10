В США семья погибла из-за загоревшейся рождественской елки

В городе Квакертаун, штат Пенсильвания, отец и двое его сыновей-школьников погибли на Рождество – в их доме вспыхнул пожар.

Дом семьи Кинг в Квакертауне, штат Пенсильвания, сгорел рождественским утром.



Об этом сообщает CNN.

Как рассказал начальник пожарной охраны города Дуг Вильгельм, ночью в доме загорелась рождественская елка. По какой причине, неизвестно – видимо, из-за каких-то проблем с электрооборудованием. Но пожар охватил весь дом.

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Полиция и пожарные прибыли по вызову в 1:22 в субботу, 25 декабря.

Когда вспыхнул пожар, все пятеро членов семьи Кинг спали на втором этаже дома.

Пламя было таким сильным, что пожарным не удалось сразу попасть внутрь.

Когда они наконец вошли в дом, они обнаружили на втором этаже тела 41-летнего Эрика Кинга и двух его сыновей.

Две их собаки также погибли в огне.

Мать и старший сын семьи получили легкие ожоги, в больнице им оказали медицинскую помощь.

Ранее Власти писали, что в российском Томске вспыхнул грандиозный пожар в гипермаркете из-за того, что неизвестный мужчина поджег фейерверки.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, пожар, Рождество, рождественская елка