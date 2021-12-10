В США семья погибла из-за загоревшейся рождественской елки
В городе Квакертаун, штат Пенсильвания, отец и двое его сыновей-школьников погибли на Рождество – в их доме вспыхнул пожар.
Об этом сообщает CNN.
Как рассказал начальник пожарной охраны города Дуг Вильгельм, ночью в доме загорелась рождественская елка. По какой причине, неизвестно – видимо, из-за каких-то проблем с электрооборудованием. Но пожар охватил весь дом.
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Полиция и пожарные прибыли по вызову в 1:22 в субботу, 25 декабря.
Когда вспыхнул пожар, все пятеро членов семьи Кинг спали на втором этаже дома.
Пламя было таким сильным, что пожарным не удалось сразу попасть внутрь.
Когда они наконец вошли в дом, они обнаружили на втором этаже тела 41-летнего Эрика Кинга и двух его сыновей.
Две их собаки также погибли в огне.
Мать и старший сын семьи получили легкие ожоги, в больнице им оказали медицинскую помощь.
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