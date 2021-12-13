В «красной» зоне все еще остаются две области

В Украине в «красной» зоне остаются две области, остальные регионы находятся «желтой» карантинно зоне.

Вскоре Запорожская и Волынская области также покинут "красную" карантинную зону



Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Так, по состоянию на 26 декабря, в «красной» карантинной зоне все еще остаются две области – Запорожская и Волынская. Все остальные области находятся в «желтой» карантинной зоне.

В то же время, упомянутые области не превышают нормы по показателям новых случаев заболевания, а также уровню госпитализаций. Это же касается показателей загруженности коек с кислородом – этот показатель составляет 24,6% при предельном уровне в 65%.

Таким образом, вскоре Запорожская и Волынская области также покинут «красную» карантинную зону. Ранее это анонсировали в минздраве.

Как раньше сообщали Власти, оставшиеся две области в «красной» зоне карантина выйдут из нее в ближайшее время.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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