Это наш народ, наша территория: Кадыров решил присоединить Украину к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России.

Кадыров назвал Украину своей территорией



Об этом сообщило РИА Новости. По словам Кадырова, он сам давно бы решил украинский «вопрос», но нужно соответствующее поручение.

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«Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине или давно бы забрал, решил бы вопрос там», -сказал глава Чечни.

Но при этом он уточнил, что есть государственные договоренности, которые не позволяют осуществить его планы.

«Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – заявил Кадыров.

По его словам, западные страны хотят открыть в Украине военные базы и таким образом диктовать условия России.

Но по мнению Кадырова, президент РФ Владимир Путин не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал «пехотой», которая готова «выполнить приказ абсолютно без проблем», потому что «целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».

Как сообщали Власти, министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Кадырова.

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