Неопытность президента Украины Владимира Зеленского и его окружения в дипломатической и военной сферах может привести к ужасным последствиям, что усугубит трения между Москвой и Вашингтоном.

В США боятся неопытности президента-комика



Об этом сообщила The New York Times. Издание также отметило, что во главе Украины находится актер и комик, который назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые должности в правительстве.

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«Это может привести к ужасным последствиям, при этом не только для Украины. Непрофессиональные шаги могут стать поводом для войны, что значительно усугубит напряженность между Россией и США», – сказано в публикации.

По мнению газеты, нынешний украинский лидер набрал к себе в команду людей, в основном не имеющих какого-либо опыта в дипломатии или военных действиях.

Издание напомнило, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной на севере, востоке и юге. И, несмотря на обучение и предоставляемую США технику, украинские военные вряд ли смогут остановить российские войска.

Как сообщали Власти, американская разведка не исключает начало вторжения России в Украину со стороны Азовского моря.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: США, Владимир Зеленский