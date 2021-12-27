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11:32 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нидерландах ввели жесткий локдаун до 14 января: закроют почти все

Правительство Нидерландов решило ввести локдаун из-за стремительного распространения штамма коронавируса “Омикрон”.

В Нидерландах закрывают торговые центры, кинотеатры, бары и рестораны

Об этом сказано в официальном заявлении правительства.Меры для предотвращения распространению коронавируса продлятся до 14 января.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на страну “обрушивается пятая волна коронавируса из-за нового штамма “Омикрон”.

Ограничения предусматривают закрытие баров, ресторанов, магазинов и спортзалов. Кроме того, будут закрыты кинотеатры, театры, и торговые центры.

Также гражданам страны запрещено одновременно принимать не более двух гостей, а на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека.

В качестве исключения в рождественские праздники разрешено пригласить к себе до четырех гостей.

Как сообщали Власти, в Китае на карантин из-за COVID-19 закрыли многомиллионный город.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: нидерланды, карантин
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