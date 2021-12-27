В Нидерландах ввели жесткий локдаун до 14 января: закроют почти все
Правительство Нидерландов решило ввести локдаун из-за стремительного распространения штамма коронавируса “Омикрон”.
Об этом сказано в официальном заявлении правительства.Меры для предотвращения распространению коронавируса продлятся до 14 января.
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на страну “обрушивается пятая волна коронавируса из-за нового штамма “Омикрон”.
Ограничения предусматривают закрытие баров, ресторанов, магазинов и спортзалов. Кроме того, будут закрыты кинотеатры, театры, и торговые центры.
Также гражданам страны запрещено одновременно принимать не более двух гостей, а на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека.
В качестве исключения в рождественские праздники разрешено пригласить к себе до четырех гостей.
Как сообщали Власти, в Китае на карантин из-за COVID-19 закрыли многомиллионный город.