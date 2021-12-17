Хирургия одного дня: в Украине ввели новый бесплатный пакет медуслуг

Благодаря увеличению расходов на медицину с 2022 года в Украине появится новый бесплатный пакет медицинских услуг.

Список таких хирургических вмешательств будет фиксированным



Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.

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Так, по ее словам, украинские власти увеличили финансирование программы медицинских гарантий на 33 млрд грн. Благодаря этому государственные медицинские учреждения смогут оказывать больше бесплатных услуг.

К уже бесплатным медицинским услугам, таким как основные базовые обследования, лечение, анализы, хирургические вмешательства, добавится еще одна – хирургия одного дня.

Хирургия одного дня рассчитана на незначительное хирургическое вмешательство, после которого не требуется стационарное лечение.

Операция проводится в рамках одного дня, после чего пациента отпускают домой, если это позволяет его состояние здоровья.

Благодаря этому больница не будет держать пациентов в своих стенах дольше, чем нужно. Список таких хирургических вмешательств будет фиксированным.

Как раньше сообщали Власти, перечень расширили: какие лекарства украинцы смогут получать бесплатно в 2022 году.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: медицина, хирургия, хирургия одного дня