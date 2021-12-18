В Беларуси начали вакцинацию детей

В Минздраве Беларуси объявили о начале вакцинации детей возрастом от 12 до 17 лет.

Вакцинируют детей в Беларуси китайской инактивированной вакцины Verо Cell



Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Беларуси.

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В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей возрастом от 12 до 17 лет. Для этого родителям или опекунам ребенка необходимо прийти в один из пунктов вакцинации и подписать информированное согласие на прививку.

Согласно инструкции, если ребенок уже переболел коронавирусом, то вакцинацию можно проводить не ранее, чем через 6 месяцев после полного выздоровления.

Также инструкция предусматривает вакцинацию только в случае отсутствия противопоказаний у ребенка.

Вакцинируют детей в Беларуси китайской инактивированной вакцины Verо Cell.

Для справки: инактивированные вакцины создаются с помощью вируса или бактерии, или очень похожего на них микроорганизма, которых инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла или радиации.

Стоит отметить, что в начале пандемии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднозначно высказывался о пандемии COVID-19.

Сначала Лукашенко отрицал опасность коронавирусной инфекции. Спустя некоторое время он признал, что коронавирус способен убить человека, однако все еще не признавал эффективность мер для защиты от коронавируса.

Так например, он отказывался носить защитную маску и даже отменять массовые мероприятия в Беларуси.

В конечном итоге судя по всему диктатор молчаливо признал всю серьезность и опасность событий происходящих в мире, но не перестал высказывать свое неоднозначное, а чаще откровенно бредовое мнение касательно COVID-19.

Так например, в одном из самых последний заявлений Лукашенко о коронавирусе, диктатор заверял, что COVID-19 полезен для борьбы с раком.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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