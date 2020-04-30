Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2
В России под Ижевском разбился вертолет Ми-2.
Об этом сообщает «Gorod48.ru».
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Недалеко от Ижевска (Россия) потерпел крушение вертолет Ми-2 обследовавший нефтепровод в Удмуртской Республике.
На борту вертолета находились два человека, после падения экипаж вертолета сам позвонил в службу спасения. Судя по всему все, кто находился на борту выжили.
Вертолет летел из Казани, а крушение потерпел под Ижевском. К месту крушения вертолета выдвинулись спасатели.
В МЧС России уточнили, что звонок в службу спасения совершил пилот вертолета.
«К поиску места аварийной посадки вертолёта следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода. Из Перми вылетел ПСВС Ми-8 с парашютно-десантной группой. Всего привлечено 60 человек, более 20 единиц техники», — сообщили в МЧС России.
Как раньше сообщали Власти, под Москвой разбился частный самолет, все погибли.