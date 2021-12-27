Ванга предсказала в 2022 году проблемы с водой, новую пандемию и вторжение инопланетян

Болгарская ясновидящая Ванга, который якобы предсказала теракт 11 сентября и Брексит, сделал шесть ужасающих пророчеств на 2022 год.

Ванга якобы сделала шесть страшных пророчеств на 2022 год



Об этом написало The Mirror. В частности Ванга якобы напророчествовала в 2022 году стихийные бедствия, водный кризис и вторжение инопланетян.

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Возможно, наиболее правдоподобным из ее прогнозов на 2022 год является поглощение людей виртуальной реальностью – они все больше времени будут проводить за экранами своих гаджетов.

Также в предсказаниях провидицы якобы идет речь о еще одной пандемии, которая на этот раз придет из Сибири. Ее вызовет замороженный вирус, который будет выпущен в результате изменения климата.

Кроме того, по прогнозам Ванги, многие города столкнутся с нехваткой воды.

Также на Землю вторгнутся инопланетяне, которые искали жизнь на нашей планете.

Также предсказан голод в Индии, где температура якобы достигнет 50 градусов, что приведет к нападению саранчи на посевы.

По словам мистика, сильные наводнения якобы зальют Австралию и некоторые части Азии, на карте также будет больше землетрясений и цунами.

Многие люди верят, что предсказания Ванги продолжают сбываться после ее смерти в 1996 году.

Как сообщали Власти, по мнению некоторых исследователей, Ванга и Нострадамус предсказывали пандемию коронавируса.