НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
01:19 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ванга предсказала в 2022 году проблемы с водой, новую пандемию и вторжение инопланетян

Болгарская ясновидящая Ванга, который якобы предсказала теракт 11 сентября и Брексит, сделал шесть ужасающих пророчеств на 2022 год.

Ванга якобы сделала шесть страшных пророчеств на 2022 год

Об этом написало The Mirror. В частности Ванга якобы напророчествовала в 2022 году стихийные бедствия, водный кризис и вторжение инопланетян.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Возможно, наиболее правдоподобным из ее прогнозов на 2022 год является поглощение людей виртуальной реальностью – они все больше времени будут проводить за экранами своих гаджетов.

Также в предсказаниях провидицы якобы идет речь о еще одной пандемии, которая на этот раз придет из  Сибири. Ее вызовет замороженный вирус, который будет выпущен в результате изменения климата.

Кроме того, по прогнозам Ванги, многие города столкнутся с нехваткой воды.

Также на Землю вторгнутся инопланетяне, которые искали жизнь на нашей планете.

Также предсказан голод в Индии, где температура якобы достигнет 50 градусов, что приведет к нападению саранчи на посевы.

По словам мистика, сильные наводнения якобы зальют Австралию и некоторые части Азии, на карте также будет больше землетрясений и цунами.

Многие люди верят, что предсказания Ванги продолжают сбываться после ее смерти в 1996 году.

Как сообщали Власти, по мнению некоторых исследователей,  Ванга и Нострадамус предсказывали пандемию коронавируса.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.12.2021 15:17
Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2
ТОР
27.12.2021 14:38
На энергоэффективность мы потратим 300 млрд за 10 лет, – Николай Тищенко
ТОР
27.12.2021 14:30
В Беларуси начали вакцинацию детей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Бангкоке официально отменили празднование Нового года

22:10 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

07:42 Украина

Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

07:07 Украина

Помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал

00:30 Украина

NASA более часа корректировало запущенный в космос телескоп Уэбба: что произошло

18:27 Мир

Путин пригрозил западу за отказ по гарантиям безопасности

15:00 Мир

NASA отправило в космос самый большой телескоп

10:25 Мир

Новости | NetGameSlots.com