Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

Нелегальные мигранты в очередной раз пытались прорваться на территорию Польшу.

Штурм сопровождался забрасыванием камнями польских пограничников



Об этом сообщает пограничная служба Польши.

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Около 40 нелегальных мигрантов минувшей ночью снова пытались штурмом прорваться на территорию Польшу со стороны Беларуси.

Штурм сопровождался забрасыванием камнями польских пограничников, однако никто из силовиков не пострадал.

«Сегодня после полуночи на участке, который охраняет пограничная служба в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев форсировала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал», — говорится в публикации пограничников в Twitter.

Wczoraj tj.26.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 6 osób.

Dziś po północy, na odcinku ochranianym przez #PSGMielnik, grupa 36 cudzoziemców siłowo forsowała granicę. W stronę polskich patroli były rzucane kamienie. Nikt nie odniósł obrażeń.#NaStraży pic.twitter.com/snaGUN760b — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 27, 2021

С начала года польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь почти 40 тысяч человек.

Как раньше сообщали Власти, за сутки в Польшу пытались прорваться 69 нелегалов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, беларусь, нелегалы