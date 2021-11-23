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19:47 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Женщина зарезала мечом своего парня: хотела освободить от других существ

32-летней Бриттани Уилсон из американского штата Миссури предъявили обвинение в убийстве своего бойфренда в рождественский сочельник.

Уилсон предъявили обвинение в убийстве первой степени, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает AP.

По сообщениям местным СМИ, женщина сама вызвала полицию поздно вечером в пятницу, 24 декабря, чтобы сообщить, что она убила своего парня.

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Полиция обнаружила Бриттани возле дома, в котором она жила с 34-летним Харрисоном Фостером.

На ее одежде была кровь, во дворе лежал меч. В доме полицейские нашли труп.

Она сказала, что, по ее мнению, в теле Фостера «жило несколько существ», поэтому она хотела «освободить его» с помощью меча.

Также она сообщила полиции, что вместе с  парнем принимали метамфетамин в день убийства.

Ранее Власти писали, что жительница Кривого Рога убила свекра металлической миской.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, убийство, меч
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