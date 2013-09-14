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20:27 27 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Пятилетнего мальчика загрыз до смерти домашний бультерьер

В австралийском городе Голд-Кост днем, накануне Рождества, бультерьер напал на мальчика, который с ним играл.

Собаку выводят из дома после нападения на ребенка.

Об этом сообщает The Sun.

Собака принадлежала хозяину дома, за которым присматривали родственники мальчика.

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Бабушка пыталась спасти своего внука. Ей пришел на помощь сосед.

В критическом состоянии мальчика доставили в университетскую больницу Голд-Коста, где ему сделали срочную операцию, однако позже он скончался.

Пострадала и бабушка мальчика.

Собаку изъяли и поместили в городской приют для животных.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее Власти писали, что собака премьера Израиля покусала гостей на праздновании Хануки.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Австралия, ребенок, собака
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