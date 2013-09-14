Пятилетнего мальчика загрыз до смерти домашний бультерьер
В австралийском городе Голд-Кост днем, накануне Рождества, бультерьер напал на мальчика, который с ним играл.
Об этом сообщает The Sun.
Собака принадлежала хозяину дома, за которым присматривали родственники мальчика.
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Бабушка пыталась спасти своего внука. Ей пришел на помощь сосед.
В критическом состоянии мальчика доставили в университетскую больницу Голд-Коста, где ему сделали срочную операцию, однако позже он скончался.
Пострадала и бабушка мальчика.
Собаку изъяли и поместили в городской приют для животных.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
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