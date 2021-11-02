В США назвали способ заставить Путина закончить войну

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что, по его мнению, могло бы способствовать завершению войны России против Украины.

Курт Волкер считает, что США и Европа должны давить на Путина.



Об этом передает Радіо Свобода.

По его словам, «все зависит от позиции Путина», который должен «почувствовать большее давление США и Европы».

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«Думаю, если он почувствует большее давление США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине, думаю, это может повлиять на расчет Путина и будет стимулом закончить войну», – сказал Волкер.

Он отметил, что на переговорах с Россией нужно соблюдать принцип: «Ничего об Украине без Украины».

«Мы должны консультироваться с Украиной о том, как Украина видит урегулирование конфликта, и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию», – добавил Волкер.

Он прокомментировал публикацию Associated Press о том, что США предложат Украине предоставить сепаратистам Донбасса «определенный уровень» автономии.

«Я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена», – сказал Волкер.

Как писали Власти, Associated Press сообщило со ссылкой на свои источники в администрации президента Джо Байдена, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально предоставила автономию территориям, которые сейчас находятся под российским контролем.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, США, война на Донбассе, Курт Волкер