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09:08 28 Декабря 2021 0 Комментарии
В Украине из-за непогоды задерживаются поезда
Из-за циклона, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров, в Украине наблюдаются задержки в движении поездов.
Мощный циклон вмешался в расписание движения поездов
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниця».
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Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада и обратно.
В частности, на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.
Как сообщали Власти, на период новогодних праздников «Укрзалізниця» запустила поезд до горнолыжного курорта Буковель.
Тэги: Укрзалізниця
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