В Израиле вспышка птичьего гриппа: погибло более 5 тысяч журавлей

Из-за вспышка птичьего гриппа в Израиля погибли 5200 журавлей, а фермеры вынуждены были зарезать сотни тысяч кур.

Около полумиллиона журавлей пролетают через Израиль каждый год по пути в Африку.



Об этом сообщает The Guardian.

Ярон Михаэли, представитель парка на озере Хула, рассказал, что около полумиллиона журавлей пролетает через Израиль каждый год по пути в Африку. В этом году около 30 тысяч птиц остались на зиму в Израиле.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, работники парка стараются собрать останки погибших птиц как можно скорее, опасаясь, что могут заразиться другие.

Он высказал предположение, что журавли заразились от других птиц, контактировавших с фермами, пораженными болезнью.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг назвала кризис «самым серьезным ущербом дикой природе в истории страны». По ее словам, «степень ущерба до сих пор неясна».

Специалисты полагают, что вирус был занесен в Израиль перелетным птицами, затем он распространился на севере страны.

Ранее Власти писали, что в Китае зафиксировано резкое увеличение количества заразившихся новым смертоносным штаммом птичьего гриппа.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Израиль, птичий грипп, журавли