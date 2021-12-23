НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:19 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Израиле вспышка птичьего гриппа: погибло более 5 тысяч журавлей

Из-за вспышка птичьего гриппа в Израиля погибли 5200 журавлей, а фермеры вынуждены были зарезать сотни тысяч кур.

Около полумиллиона журавлей пролетают через Израиль каждый год по пути в Африку.

Об этом сообщает The Guardian.

Ярон Михаэли, представитель парка на озере Хула, рассказал, что около полумиллиона журавлей пролетает через Израиль каждый год по пути в Африку. В этом году около 30 тысяч птиц остались на зиму в Израиле.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, работники парка стараются собрать останки погибших птиц как можно скорее, опасаясь, что могут заразиться другие.

Он высказал предположение, что журавли заразились от других птиц, контактировавших с фермами, пораженными болезнью.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг назвала кризис «самым серьезным ущербом дикой природе в истории страны». По ее словам, «степень ущерба до сих пор неясна».

Специалисты полагают, что вирус был занесен в Израиль перелетным птицами, затем он распространился на севере страны.

Ранее Власти писали, что в Китае зафиксировано резкое увеличение количества заразившихся новым смертоносным штаммом птичьего гриппа.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Израиль, птичий грипп, журавли
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.12.2021 20:08
У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет
ТОР
22.12.2021 08:44
В Израиле вводят четвертую дозу вакцины пожилым и медикам
ТОР
20.12.2021 09:13
Израиль объявил о начале пятой волны COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Бангкоке официально отменили празднование Нового года

22:10 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

07:42 Украина

Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

07:07 Украина

Помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал

00:30 Украина

Надежда Савченко в романтической фотосессии неожиданно восхитила сеть

20:09 Украина

NASA более часа корректировало запущенный в космос телескоп Уэбба: что произошло

18:27 Мир

Путин пригрозил западу за отказ по гарантиям безопасности

15:00 Мир

Новости | NetGameSlots.com