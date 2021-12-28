Какой будет погода на Новый год: синоптики озвучили прогноз на праздничную ночь

В пятницу, 31 декабря, по всей Украине температура воздуха будет колебаться около нуля, в некоторых регионах пойдет снег.

Развернутый прогноз погоды дали в Укргидрометцентре.

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В западных областях страны прогнозируют дожди. Температура воздуха днем там будет -1…+5 градусов. А ночью – от 2 градусов тепла до 3 мороза.

В северных, центральных и восточных регионах дневная температура воздуха составит -1…+1 градус.

При этом в Сумской области возможен мороз до -3 градусов. Днем будут дожди, а ночью прогнозируют снег. Местами температура опустится до -6 градусов.

В южных областях днем ожидается +2…+4 градуса. Ночью в Одесской области может быть небольшой мороз, а в остальных регионах будет немного выше нуля. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя днем, а ночью – снег.

В субботу, 1 января, немного потеплеет. Средняя дневная температура составит +1…+3 градуса. Ночью будет +2…+1 градус. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью пройдет снег.