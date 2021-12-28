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Главная » Украина » Общество
17:12 28 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Показатели последних “красных” областей стабилизировались: на днях они сменят зону

В Кабмине заявили, что Волынская и Запорожская области скоро могут выйти из «красной» зоны адаптивного карантина.

Показатели в двух областях уже не соответствуют

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Соответствующее решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.

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В сообщении напомнили, что на прошлой неделе был отменен «красный» уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей.

«В ближайшее время будут рассмотрены вопросы возможной отмены «красного» уровня эпидопасности на территории Волынской и Запорожской областей», – заявили в Кабмине.

Эпидемические показатели в проблемных регионах уже стабилизировались и не соответствуют “красному” уровню.

Показатели уровня эпидопасности на 28 декабря

Показатели уровня эпидопасности на 28 декабря

Как раньше сообщали Власти, шесть областей Украины перешли в «желтую» зону с 23 декабря.

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Тэги: карантин, covid-19
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