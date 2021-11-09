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18:13 28 Декабря 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Бывшие коллеги Маска по SpaceX открыли робо-пиццерию

Бывшие инженеры из компании SpaceX Илона Маска создали компанию Stellar Pizza, в которой работает робот, умеющий очень быстро готовить пиццу.

Полный процесс создания и упаковки пиццы занимает около 5 минут.

Об этом стало известно изданию Business Insider.

Генеральный директор Stellar Pizza Бенсон Цай пять лет разрабатывал передовые аккумуляторные системы для ракет и спутников SpaceX. В 2019 году он вместе с Брайаном Лангоном и Джеймсом Вахависаном основали компанию под названием Stellar Pizza, а весной 2022 года собираются открыть новую пиццерию в Лос-Анджелесе.

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В пиццерии будет работать робот, выдающий готовую пиццу каждые 45 секунд или примерно по 80 заказов в час.

Робот не умеет готовить тесто, поэтому его загружают отдельно. После этого робот раскатывает его, придает ему традиционную круглую форму, добавляет соусы, начинку и выпекает получившуюся пиццу. Чтобы собрать пиццу роботу нужно 45 секунд, еще 5 минут – на запекание.

Ресторан предложит на выбор всего два вида пиццы, но клиенты смогут сами выбрать себе начинку, включая бекон, курицу и оливки.

Ранее Власти писали, что Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: робот, SpaceX, пиццерия
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