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21:00 29 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

«Dead Morose» ответит: в России предлагают усопших родственников и друзей поздравлять с Новым Годом

Ритуальная служба таким образом решила дополнительно подзаработать на новогодних праздниках.

Организаторы считают, что так помогают «психологически облегчить потерю близких».

Омские ритуальщики запустил акцию по поздравлению усопших с Новым Годом и предстоящими праздниками. Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа – «Dead Morose».

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Каждый, кто напишет письмо – получит обратное ответное письмо от самого «Dead Morose».

Организаторы считают, что акция «Dead Morose» — поможет психологически облегчить потерю близких, отправив письмо с поздравлениями для усопших. Сообщения и письма обещают нигде не опубликовать и удалить после ответа.

Ранее Власти писали, как россияне зарабатывают на своих соотечественниках, купивших фейковые ковид-документы.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: «Dead Morose», российские ритуальщики, письма мертвым
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