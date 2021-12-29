«Dead Morose» ответит: в России предлагают усопших родственников и друзей поздравлять с Новым Годом

Ритуальная служба таким образом решила дополнительно подзаработать на новогодних праздниках.

Организаторы считают, что так помогают «психологически облегчить потерю близких».



Омские ритуальщики запустил акцию по поздравлению усопших с Новым Годом и предстоящими праздниками. Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа – «Dead Morose».

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Каждый, кто напишет письмо – получит обратное ответное письмо от самого «Dead Morose».

Организаторы считают, что акция «Dead Morose» — поможет психологически облегчить потерю близких, отправив письмо с поздравлениями для усопших. Сообщения и письма обещают нигде не опубликовать и удалить после ответа.

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Тэги: «Dead Morose», российские ритуальщики, письма мертвым