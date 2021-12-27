Названы первые признаки заражения “Омикроном”

Першение в горле – один из первых симптомов заражения новым штаммом коронавируса. Затем у пациента могут появиться и другие, более серьезные признаки.

Если у вас першит в горле, не исключено, что в ваш организм проник новый штамм коронавируса.



Об этом сообщает The Sun со ссылкой на брифинг Райана Роуча, генерального директора Discovery Health, крупнейшего частного страховщика в ЮАР.

Другими признаками инфицирования штаммом «Омикрон», по его словам, могут быть сухой кашель, заложенность носа и болезненные ощущения в пояснице.

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Как отмечает издание, судя по сообщениям о случаях заболевания в Великобритании, ЮАР и США, первые признаки инфицирования «Омикроном» - насморк, головная боль, повышенная утомляемость, ломота в теле.

Ранее Власти писали, как отличить заражение штаммом «Омикрон» от обычной простуды.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: коронавирус, пандемия COVID-19, штамм омикрон