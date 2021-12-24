Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающего санкции относительно компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Оба телеканала связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука.
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Ограничительные меры ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive – ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок их действия установили на 5 лет.
Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.
Кроме того, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Как сообщали Власти, научные консультанты Верховного суда пришли к выводу о неправомерности санкций СНБО в отношении граждан Украины.