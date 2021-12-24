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06:28 29 Декабря 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающего санкции относительно компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Оба телеканала связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука.

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Ограничительные меры ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive – ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок их действия установили на 5 лет.

Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.

Кроме того, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Власти, научные консультанты Верховного суда пришли к выводу о неправомерности санкций СНБО в отношении граждан Украины.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: санкции, Владимир Зеленский, снбо
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