В Одессе в бильярдом клубе устроили стрельбу: убит “криминальный авторитет”

В Одессе в бильярдном клубе “Арена” на Генуэзской улице мужчина устроил стрельбу и ранил двоих человек, один из которых умер.

Инцидент произошел в клубе



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

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Второго пострадавшего успели доставить в медучреждение.

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения.

Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие.

Как сообщила «Думская» со ссылкой на источники в полиции, один человек ранен в руку, у второго, который скончался, — пулевое ранение в голову.

По информации издания, убитый – Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции.

Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Гулийев. По информации источника издания в прокуратуре, причиной конфликта стал передел сфер влияния в криминальном сообществе Одессы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Власти, в Кривом Роге произошел конфликт между уроженцами Кавказа, в результате которого погиб мужчина.

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