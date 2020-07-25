НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:49 29 Декабря 2021 Просмотров 528   КомментариевКомментарии

Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии

Во вторник, 28 декабря, Израиль разбомбил контейнерную площадку в порту Латакии, причинив «значительный материальный ущерб».

В результате авиаудара в порту вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает The Guardian.

Сирийские СМИ сообщили, что в контейнерах находилось «моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Но Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) заявил, что там было «оружие и боеприпасы». По его информации, «мощные взрывы были слышны в Латакии и его пригородах». Правда, неясно, было ли этот оружие из Ирана или из других стран.

Губернатор Латакии Исмаил Хилал сказал, что к полудню пожарные взяли огонь под контроль.

По данным SOHR, в этом году Израиль обстрелял Сирию почти 30 раз.

Как писали Власти, 23 ноября в результате израильских авиаударов по объектам в центральном районе Сирии погибли двое мирных жителей.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Сирия, Израиль, авиаудары
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.07.2020 07:12
Израиль нанес авиаудары по военным целям в Сирии
ТОР
26.12.2018 08:24
Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска
ТОР
13.01.2017 12:38
Авиаудары по сирийскому аэропорту: Израиль решил ввязаться в войну в Сирии
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии

08:49 Мир

В Одессе в бильярдом клубе устроили стрельбу: убит “криминальный авторитет”

07:51 Украина

Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука

06:28 Украина

Ученые рассказали как не «подхватить» ковид в общественном транспорте

03:39 Мир

12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

21:54 Мир

Названы симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую

14:26 Украина

В России заявили о готовности использовать армию за пределами страны

11:12 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Новости | NetGameSlots.com