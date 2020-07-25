Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии

Во вторник, 28 декабря, Израиль разбомбил контейнерную площадку в порту Латакии, причинив «значительный материальный ущерб».

В результате авиаудара в порту вспыхнул сильный пожар.



Об этом сообщает The Guardian.

Сирийские СМИ сообщили, что в контейнерах находилось «моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств».

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Но Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) заявил, что там было «оружие и боеприпасы». По его информации, «мощные взрывы были слышны в Латакии и его пригородах». Правда, неясно, было ли этот оружие из Ирана или из других стран.

Губернатор Латакии Исмаил Хилал сказал, что к полудню пожарные взяли огонь под контроль.

По данным SOHR, в этом году Израиль обстрелял Сирию почти 30 раз.

Как писали Власти, 23 ноября в результате израильских авиаударов по объектам в центральном районе Сирии погибли двое мирных жителей.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Сирия, Израиль, авиаудары