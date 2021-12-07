В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки пять новорожденных щенков

В Киеве живодер убил новорожденных щенков, сбросив их с окна многоэтажки.

Мужчина, выкинувший щенков из окна



Об этом сообщают «Vikna.tv».

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В одном из спальных районов столицы мужчина выбросил из окна многоэтажки пять новорожденных щенков. Живодер выкидывал животных из окна поочередно в результате чего, их тела оказались разбросанными под окнами многоэтажки.

Местные жители сразу догадались, кто мог так жестоко поступить с щенятами и вызвали полицию. Живодером оказался местный житель – Александр Петрович, который регулярно выпивает и живет вместе со своей нестерилизованной собакой. Он сам признался журналистам, что выкинул щенят с окна.

По его словам, причиной такого поступка стало то, что щенята мужчине были не нежны.

Однако осознав ответственность за живодерство, мужчина заверял прибывших на место полицейских, что никаких щенков из окна не выкидывал, а его собака беременной не была.

Тем не менее факт беременности собаки подтвердил ветеринар, прибывший на место происшествия.

Если вину мужчины докажут, ему будет грозить до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в Черкасской области мужчина убил двух собак топором.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, убийство, животные, живодер