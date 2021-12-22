Причиной пожара в больнице на Ивано-Франковщине стала заупокойная свеча

Обнародованы предварительные причины пожара в Ивано-Франковской больнице.

В результате трагической халатности погибло три человека, за жизни пострадавших продолжают бороться врачи



Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.

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Согласно предварительным данным, причиной пожара в реанимационном отделении больницы в Косиве Ивано Франковской области стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.

Непосредственно перед возникновением пожара в реанимации одновременно работало 5 кислородных концентраторов, из-за чего помещение было перенасыщено кислородом.

Несмотря на это, один из сотрудников медучреждения поставил в палате заупокойную свечу, после смерти одного из пациентов.

В конечном счете открытое пламя свечи проконтактировало с перенасыщенным кислородом воздухом, что и привело к мгновенному возгоранию медицинского оборудования, тканей и других предметов в палате.

В результате трагической халатности погибло три человека, за жизни пострадавших продолжают бороться врачи.

В ГСЧС уже объявили о проведении проверок в больницах, а также призывают руководителей медицинских учреждений строго-настрого запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар в реанимации больницы.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Ивано-Франковская область, ГСЧС, пожао