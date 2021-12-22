Причиной пожара в больнице на Ивано-Франковщине стала заупокойная свеча
Обнародованы предварительные причины пожара в Ивано-Франковской больнице.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.
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Согласно предварительным данным, причиной пожара в реанимационном отделении больницы в Косиве Ивано Франковской области стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.
Непосредственно перед возникновением пожара в реанимации одновременно работало 5 кислородных концентраторов, из-за чего помещение было перенасыщено кислородом.
Несмотря на это, один из сотрудников медучреждения поставил в палате заупокойную свечу, после смерти одного из пациентов.
В конечном счете открытое пламя свечи проконтактировало с перенасыщенным кислородом воздухом, что и привело к мгновенному возгоранию медицинского оборудования, тканей и других предметов в палате.
В результате трагической халатности погибло три человека, за жизни пострадавших продолжают бороться врачи.
В ГСЧС уже объявили о проведении проверок в больницах, а также призывают руководителей медицинских учреждений строго-настрого запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.
Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар в реанимации больницы.