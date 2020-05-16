Отказала в сексе: в Италии 80-летний мужчина зарезал жену-украинку
В поселке Фанано-ди-Градара в центральной Италии 80-летний Вито Канджини убил свою жену, 61-летнюю Наталью Киричок. Он постоянно ее обвинял в супружеских изменах.
Об этом сообщает Giornale di Sicilia.
Трагедия произошла в ночь на 26 декабря. Подозреваемый рассказал полиции, что жена обещала заняться с ним сексом на Рождество, однако отказала.
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«Она мне пообещала, я даже принял виагру. Однако потом она сказала «нет» и ушла спать», – рассказал он.
Как сообщается, он ударил жену ножом в грудь как минимум четыре раза.
Ночь он провел рядом с телом убитой. Затем утром прогулялся с собакой, пообедал, выпив много вина. Как минимум дважды пытался рассказать о том, что случилось – сначала знакомому, которого встретил на улице, затем приятельнице жены, позвонив ей по телефону. Но ему никто не поверил.
Ближе к вечеру он позвонил в ресторан, где Наталья работала поваром, и сказал, что она больше не придет на работу, потому что он ее убил.
Мужчину задержали и отправили в тюрьму. Его адвокат настаивает на психиатрической экспертизе.
Наталья Киричок прожила 20 лет в Италии. 17 лет назад вышла замуж. Пока точно неизвестно, откуда она родом.
Ранее Власти писали, что в итальянском в городе Торре-Аннунциата 81-летний профессор застрелил 67-летнюю гражданку Украины, которая была сиделкой его сестры.